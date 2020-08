Kan læsning gøre mænd gladere? Forskere søger forsøgspersoner

Det kan være farligt at være mand og gå på pension.

Når mænd forlader arbejdsmarkedet, er de nemlig i særlig grad udsatte for at blive ramt af en række mentale sundhedsproblemer, som i sidste ende kan påvirke både det fysiske helbred og levetiden.

Men måske kan læsning gøre mænd i den aldersgruppe både gladere og sundere og måske endda forlænge livet.

Man ved, at det er sværere for mænd end for kvinder at omstille sig til nye livsomstændigheder. Anna Paldam Folker, forskningschef, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

International forskning, tyder på, det er tilfældet, og nu har forskere på Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet (SDU), sat sig for at undersøge, om læsning rent faktisk kan påvirke mænds mentale helbred og deres selvoplevede fysiske helbred.

Det er årsagen til, at forskerne nu efterlyser syd- og sønderjyske mænd i alderen 65-75 år, som har lyst at bidrage til forskningen ved at deltage i en tretimers workshop i Kolding den 8. september.

Sådan melder du dig til projektet Hvis du er mand i alderen 65-75 år, og har lyst til prøve guidet fælleslæsning kan du melde dig til workshoppen i Kolding ved at skrive eller ringe til ph.d.-studerende Mette Marie Kristensen på mail memk@sdu.dk eller telefon 65 50 78 05. Hun svarer også meget gerne på spørgsmål om projektet.

I fare for ensomhed og depression

Når mænd er særligt udsatte, skyldes det ifølge forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, Anna Paldam Folker, en række faktorer.

- Noget af det, man ved, er, at det er sværere for mænd end for kvinder at omstille sig til nye livsomstændigheder, fortæller Anna Paldam Folker.

Vi vil gerne undersøge, om man kan gøre noget i den her livsfase, og om litteratur og det at læse sammen i grupper, er en vej ind i at arbejde med mening. Anna Paldam Folker, forskningschef, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

- Det skyldes blandt andet, at mænds identitet ofte er knyttet til deres arbejde og deres arbejdsfællesskab, og måske har de også en tendens til ikke at forberede sig så meget på pensionisttilværelsen, siger hun.

Derfor kan overgangen til pensionisttilværelsen være forbundet med meningstab, ensomhed, nedsat livskvalitet, dårligt selvvurderet helbred og sågar depressioner.

- Vi vil gerne undersøge, om man kan gøre noget i den her livsfase, og om litteratur og det at læse sammen i grupper er en vej ind i at arbejde med mening, siger Anna Paldam Folker.

Anna Paldam Folker, forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, håber, at mænd, der ikke har stor erfaring med at læse litteratur også vil melde sig, når der holdes workshop i Kolding den 8. september. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Ny forskning

Forskerne bruger guidet fælleslæsning som værktøj til at undersøge, hvordan læsning og samtale om det læste påvirker mænds oplevelse af mening og livskvalitet.

Princippet i guidet fælleslæsning er, at man læser sammen i mindre grupper i halvanden time en gang om ugen. En læseguide udvælger litteraturen og læser højt, og så er der pauser, hvor det læste diskuteres.

Hvis man har et godt mentalt helbred, så har man ofte også et bedre fysisk helbred. Det vil sige, at man har bedre chance for at blive mindre syg og lever længere. Anna Paldam Folker, forskningschef, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Metoden er allerede udbredt, men der er aldrig forsket i, om og hvordan fælleslæsning påvirker ældre mænds mentale sundhed.

Det er det, forskerne nu vil afdække.

ph.d.-studerende, Mette Marie Kristensen (tv) og forskningschef Anna Paldam Folker, Statens Institut for Folkesundhed, bearbejder de data, der indsamles i projektet. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Søger især mænd, der ikke læser

- Vi planlægger nu en tre timer lang workshop for mænd i alderen 65-75 år i Kolding den 8. september, og vil meget gerne i kontakt med mænd, der kunne have lyst til at deltage i fælleslæsning, siger Anna Paldam Folker.

Vi vil meget gerne i kontakt med mænd, der ikke nødvendigvis er læsere i forvejen. Anna Paldam Folker, forskningschef, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Hidtil har forskerne rekrutteret deltagere gennem Ældre Sagen, og mange af dem, der har deltaget, er i forvejen læsere.

- Men vi vil meget gerne i kontakt med mænd, der ikke nødvendigvis er læsere i forvejen, og det er blandt andet derfor, vi holder denne tretimers workshop, hvor vi gerne vil give interesserede mænd en smagsprøve på, hvad det vil sige at læse sammen i en gruppe.

Forskerne håber, at de gennem worksoppen kan finde nye grupper af mænd, der kan og vil bidrage til forskningen.

Måske kan læsning holde mænd raske

Hvis fælleslæsning kan påvirke mænds velbefindende og deres egen oplevelse af et godt helbred, så tror forskerne, det også kan påvirke det faktiske helbred.

- Hvis man kan påvirke den mentale sundhed for den her gruppe af mænd, så kan det i sidste ende have samfundsøkonomiske konsekvenser, for hvis man har et godt mentalt helbred, så har man ofte også et bedre fysisk helbred. Det vil sige, at man har bedre chance for at blive mindre syg og lever længere, siger Anna Paldam Folker.

Peter Simonsen er professor i europæisk litteratur ved Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet. Han er læseguide for de mænd, der deltager i Læs som mand-projektet. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Det er professor i europæisk litteratur ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet, Peter Simonsen, der er læseguide på fælleslæsningerne i projekt ”Læs som mand”.

Foreløbig har tre grupper af otte-ni mænd deltaget i fælleslæsningen som led i forskningsprojektet.

Peter Simonsen fortæller, at de mænd, der deltager i projektet, mødes en gang om ugen i otte uger. De har ingen "lektier for". Det er læseguiden, der vælger teksterne og læser dem op, når mændene mødes.

- Litteraturen giver dig en oplevelse af, at du ikke er alene. Både når du læser sammen med andre og alene, siger han.

Det er nemmere at tale om døden, og hvordan man ser den i øjnene, når det sker med afsæt i et digt af Klaus Rifbjerg, end når pilen for alvor peger på én selv. Peter Simonsen, professor i europæisk litteratur, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Ifølge Peter Simonsen er litteratur en indgang til nye perspektiver på tilværelsen:

- Læsning udfordrer forestillingsevnen og tænkningen og det at være nysgerrig og undre sig over, hvor mærkeligt tilværelsen kan udforme sig. Både for én selv og for andre, siger han.

Erfaringen er, at de mænd, der har været med, har været glade for at deltage og kede af det, når projektet stoppede. fortæller Peter Simonsen.

Livet, døden og seksualiteten

Grunden til det er måske, at højtlæsningen giver mænd mulighed for at tale sammen om ting, de ellers går med alene.

- Højtlæsningen åbner for, at man kan snakke om livet, døden, kærligheden, seksualiteten. Det er nemmere at tale om døden, og hvordan man ser den i øjnene, når det sker med afsæt i et digt af Klaus Rifbjerg, end når pilen for alvor peger på én selv, siger Peter Simonsen.

Anna Paldam Folker er enig:

- Det, vi kan se, er, at læsning tilbyder en vej ind i et samtalerum, hvor man kan snakke om noget, der er meget personligt, uden at det bliver privat, siger hun.

Som led i projekt ”Læs som mand” bliver de deltagende mænd interviewet og svarer på spørgeskemaer undervejs, så forskerne kan følge med i, hvordan højtlæsningerne påvirker mændenes oplevelse af mening og velvære.