Læge reddede liv i Bilka-køen: Opdagede kræft hos kunde

Tak til den læge, der ved kassekøen i Bilka for omkring 14 dage siden henvendte sig til mig vedrørende mit modermærke på kinden, som han syntes, at jeg skulle få tjekket.

Sådan begynder et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad. 81-årige Jørgen Bæk fra Løsning skrev det i håbet om, at lægen - som han havde mødt i Bilka i Vejle - ville læse med.

Det gjorde lægen, der hedder Sune Kristensen og er praktiserende læge i Kolding.

- Vi mennesker er ret sky, når det gælder om at tage kontakt til fremmede, men hvis man ser noget, hvor det er oplagt, at der skal gøres noget, så synes jeg, man skal sige noget, siger Sune Kristensen.

Havde intet at tabe

Sune Kristensen var ved at pakke sine varer ved kassen i Bilka, da han fik øje på et modermærke på kinden af den ældre herre foran ham.

Jeg føler ikke, at jeg har gjort noget heroisk. Jeg har gjort min pligt som læge. Sune Kristensen, praktiserende læge, Kolding

Derfor præsenterede Sune Kristensen sig for manden og opfordrede ham til at få modermærket undersøgt nærmere.

- Der sker ikke så meget ved, at mennesker går til lægen og får at vide, at der ikke er noget galt, men omvendt kan det redde liv, hvis de går til lægen og finder ud af, at der er noget alvorligt galt. Så der er ret meget at vinde, i forhold til hvad man taber, pointerer Sune Kristensen.

Et normalt modermærke: Et normalt modermærke har som oftest et symmetrisk udseende. Tegner du en linje gennem modermærket, får du to symmetriske halvdele. Et normalt modermærke har som oftest en jævn kant og er ensartet i farven. Et normalt modermærke er som oftest mindre en seks millimeter og ændrer ikke størrelse. Kilde: Tjekmærkerne.nu Se mere

Et forstadie til kræft

Efter opfordringen i Bilka-køen fra Sune Kristensen fik Jørgen Bak en akut tid i Hedensted Lægehus. Her sendte et kig på modermærket ham straks videre til en hudlæge.

Det viste sig, at modermærket havde forstadier til kræft, men at det ikke havde nået at sprede sig. Få dage efter lå Jørgen Bæk på operationsbordet.

- Modermærkekræft kan sprede sig, og man kan dø af det. Derfor skal man reagere, og det gjorde jeg, fortæller Sune Kristensen og forklarer, at man både ved nye og gamle modermærker skal være opmærksom, for hvis de ændrer farve, form og størrelse, kræver det altid en nøjere undersøgelse.

Hold øje med mærkerne: ABCDE er en smart huskeregel, når modermærkerne tjekkes for faresignaler. A: Asymmetry (Asymmetrisk) Et sygt modermærke vil ofte være asymmetrisk. B: Border (Kant) Et modermærke med ujævne eller takkede kanter er mistænkeligt. C: Colour (Farve) Et modermærke, der har mere end én farve er mistænkeligt. D: Diameter. Hvis modermærket er større end enden på en blyant - seks millimeter i diameter - skal du være særligt opmærksom på ændringer. E: Evolving (Udvikling) Hvis et modermærke pludseligt vokser og får nogle af de nævnte ændringer, er det ikke normalt. Har du et eller flere modermærker, der opfylder ét eller flere af ABCDE kriterierne, bør du søge læge. Kilde: Tjekmærkerne.nu Se mere

Ikke en helt, men en læge

Dagen efter Jørgen Bæks læserbrev blev vist i lokalavisen, valgte Kræftens Bekæmpelse at dele efterlysningen. På et døgn blev den delt næsten 3000 gange, og den nåede også frem til Sune Kristensen.

- Vi er blevet bombarderet med telefonopkald fra medierne, og det er jeg meget overvældet over, for jeg synes jo ikke, at jeg gjorde noget særligt, fortæller Sune Kristensen, der nu har været i kontakt med Jørgen Bæk.

De to har planlagt, at de skal mødes, og Jørgen Bæk vil gerne give sin helt et par flasker sydafrikansk rødvin som tak for hjælpen.

- Jeg føler ikke, at jeg har gjort noget heroisk. Jeg har gjort min pligt som læge, siger Sune Kristensen.