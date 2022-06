Landmand fra Koldingområdet skal genskabe dige efter 12 år lang strid

Det er en stadfæstelse af Retten i Koldings dom fra maj sidste år, på nær at landmanden nu får en længere frist til at genskabe diget.

Sagen går tilbage til 2010, hvor Kolding Kommune fik en anmeldelse om, at der var blevet fjernet et beskyttet dige på landmandens ejendom.

Ifølge Sydøstjyllands Politi, der beskrev byrettens dom, har landmanden gennem forløbet nægtet, at der er tale om et beskyttet dige.

Sagen har været igennem en lang række instanser, før den tirsdag blev afgjort af landsretten. Både kommunen, Kulturstyrelsen og Miljø- og Naturklagenævnet har haft sagen, før den endte i retssystemet.



Der har også været anlagt civilt søgsmål mod Miljø- og Naturklagenævnet.



Desuden har sagen under behandlingen ved anklagemyndigheden været udsat flere gange. Det skyldtes, at landmanden anmodede om undersøgelse af anlæg af vejstrækning med videre. Det fortalte specialanklager Pernille Moesberg efter byrettens dom sidste år.

Fristen for at genskabe diget er blevet udskudt flere gange. Det første påbud kom i november 2012, hvor manden fik en frist til april 2013 til at retablere diget.

Hvis han ikke overholder landsrettens frist for at efterkomme påbuddet inden december, falder den første bøde i januar 2023.