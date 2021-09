Landsby vært for Sepp Pionteks afskedskamp: Tilskuertallet kan overgå indbyggertallet

Tændte dynamitten

Efter kampen dækkes der op til middag i Fynslundhallen, hvor klubbens bestyrelse, sponsorer og selvfølgelig de to holds spillere kan udbringe en skål for den legendariske træner. Og der er masser at skåle for:

Sepp Piontek blev landstræner i 1979 på et tidspunkt, hvor Danmark aldrig havde kvalificeret sig til et verdensmesterskab, og hvor man stillede sig tilfreds med såkaldt "ærefulde" nederlag mod de store nationer.

Det ændrede sig med Piontek. Reseppten var tyskerens disciplin med plads til store spilleres kreativitet, som tilsammen førte Danmark til en EM-semifinale i 1984 - og en ottendedelsfinale ved VM i Mexico i 1986.

Det var formentlig det mest velspillende danske landshold nogensinde - med profiler som Laudrup, Simonsen, Elkjær, Olsen, Arnesen og Lerby. Tyskeren tændte den danske dynamit, og han kan være sikker på at blive hyldet i Jordrup fredag aften.

Der er gratis adgang til kampen, som begynder klokken 18.30.