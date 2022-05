Landsdelens første klimaskov indviet

De godt 8.000 træer, der er blevet plantet, er finansieret af forskellige virksomheder, der til gengæld får glæde af det i CO2 regnskabet



- Virksomhederne har dels brug for at reducere deres CO2-udledning, dels er der også flere og flere virksomheder, der ønsker at gøre det til en del af deres produkt-egenskab, at kunden ved, at de køber et bæredygtigt produkt, som er med til at gøre godt for klima, natur og dyrlivet, forklarer Lars Heiselberg Vang Jensen, der er direktør for Growing Trees Network Global..