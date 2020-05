Nedrykning i dansk tophåndbold er endt i afstemning

Mandag aften skal der på et møde i Kolding stemmes om afslutningen i landets bedste håndboldrækker.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal tage stilling til, hvem der skal være mestre, nedrykkere og oprykkere.

Det mest centrale spørgsmål handler om nedrykning, hvor tre klubber føler sig uretfærdigt behandlet.

Det drejer sig om Nordsjælland fra herreligaen, EH Aalborg på damesiden og Odder fra herrernes 1. division.

Da Udvalget for Professionel Håndbold under DHF i begyndelsen af april besluttede at afbryde sæsonen og fastfryse stillingen som følge af coronakrisen, betød det samtidig, at Nordsjælland, Aalborg og Odder blev skrivebordsdømt til nedrykning.

DHF-formand Per Bertelsen, der også er formand for udvalget, afviste efterfølgende, at det kan komme på tale at udvide ligaerne med et ekstra hold i næste sæson, som det er sket i andre lande.

Det gjorde Per Bertelsen, selv om nedrykningen får økonomiske konsekvenser for de tre klubber.

Håndboldens Appelinstans valgte senere at annullere DHF-afgørelsen, da forbundet ikke havde hjemmel i reglerne til at træffe beslutningen om at fastfryse stillingen i ligaerne.

DHF-toppen svarede få dage senere igen ved at indkalde til mandagens repræsentantskabsmøde i Kolding, hvor sæsonafslutningen nu er på dagsordenen.

Nordsjælland, Aalborg og Odder har dog sat spørgsmålstegn ved, om repræsentantskabet også i dette tilfælde har hjemmel i reglerne til at træffe en sådan afgørelse.

Sideløbende har de tre klubber fredag i sidste uge sendt sagen videre til appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Nordsjælland, Aalborg og Odder mener heller ikke, at DHF's repræsentantskab kan træffe beslutning om sæsonafslutningen, så længe der ligger en uafklaret appelsag i DIF.

Punkterne, der er på dagsordenen på mandagens møde i Kolding, skal ifølge DHF's regler træffes med totredjedeles flertal.

Da regeringen under den nuværende coronakrise har indført et forsamlingsforbud på ti personer, vil flere repræsentanter ikke være fysisk til stede i Kolding.

Mandagens møde går ifølge mødeindkaldelsen i gang klokken 19.

DHF's repræsentantskab består af 51 medlemmer fra blandt andre Jydsk Håndbold Forbund, Fyns Håndbold Forbund og Håndbold Region Øst på Sjælland.