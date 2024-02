Niels var uden strøm i seks dage – nu vil politikerne se på sagen

Sårbar overfor trusler

Episoden fra Vamdrup er et eksempel på, at det såkaldte ”sektoransvar” har en svaghed. Hver sektor har ansvaret for deres forsyning, men hvad gør borgerne, når ansvaret bliver skubbet videre? Det oplevede flere bilister også under en snestorm tidligt i januar, da de holdt stille på E45-motorvejen i næsten et døgn uden hjælp.

Formand for Danske Beredskaber Jarl Vagn Hansen efterlyser, at der laves et ministerium for samfundssikkerhed. Det skal sikre, at ansvaret på manglende forsyning af el, vand, mad etc. ikke falder ned mellem to stole.

- Det kan blive farligt. Det gør, at vi er sårbare (…) Hvis vi ikke har øvet og lavet gode nok beredskabsplaner, der sikre, at vi kan koordinere på tværs og løse den slags problemer her, så er vi truet, sagde han til TV SYD i onsdags.