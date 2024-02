72-årig uden strøm og uden hjælp til oversvømmet kælder

Den hårdt ramte mand har henvendt sig til sit forsyningsselskab, Tre-For, som man skal, når ellen svigter. Men de er også på dybt vand.

- Problemet er, at et kabelskab er blevet oversvømmet, og vi kan ikke bare sætte en nødgenerator til, fordi stikledningen ind til kundens hus også er oversvømmet, fortæller Per Sørensen, elforsyningsdirektør i Tre-For.

Trefor har henvendt sig til det lokale beredskab, for at høre om de kunne hjælpe, men for det første er det ikke en beredskabsopgave, fordi det ikke er akut. Det har faktisk stået på i flere dage. Derudover er der et andet problem.