Ny rapport: Nedstyrtet altan havde tydelige faretegn

Lørdag aften den 25. juli styrtede en altan ned i Kolding. Her faldt fem unge mænd ned fra første sal, hvor en 19-årig mand kom svært til skade med et hovedtraume.

Årsagen til ulykken er nu blevet analyseret af BUILD ved Aalborg Universitet. Her er konklusionen klar.

- Den direkte årsag til kollapset er nedbrudte udliggerjern. I lyset af den tidligere hændelse i Nykøbing Falster er det ikke overraskende, at en altan af den pågældene type og alder har mistet en stor del af sin bæreevne, skriver BUILD Aalborg Universitet i rapportens konklusion, der er udarbejdet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Endelig peger rapporten også på, at der var synlig rust på udliggerjernene og revner i pudslag over udliggerjernene. Ifølge rapporten burde det have givet anledning til en grundig undersøgelse. Der konkluderes også, at en begrænset ophugning af betonen ved de yderste udliggerjern ville have afsløret den kritiske tilstand.

Læs hele rapporten her.

Vil have øget kontrol

Medlem af Folketinget Karina Lorenzen (SF) ønsker efter ulykken et øget tilsyn med altaner.

- Jeg foreslår, at man begynder at føre tilsyn med de ældste typer af altaner. I dag har vi fx tilsyn med elevatorer og brandsikring, efter det viste sig, at reglerne ikke blev overholdt. Det bør man kunne gøre for altaner også, siger hun.

Karina Lorenzen har i samme anledning stillet spørgsmål til Boligminister Kaare Dybvad, om ulykken giver anledning til at føre tilsyn med ældre altaner.

I det skriftlige svar, påpeger ministeren, at en altan har en vis levetid, og da vedligehold af en bygning er bygningsejerens ansvar, er det også bygningsejerens ansvar løbende at vurdere, om en altans bæreevne bør kontrolleres med henblik på vedligeholdelse eller udskiftning.

Derudover påpeger ministeren, at regningen for et øget tilsyn kan havne hos lejerne.

- Jeg er ikke tilhænger af at indføre særlige tilsyn med forskellige bygningsdele, herunder altaner, fordi det vil fordyre driften af ejendomme, herunder også for veldrevne og godt vedligeholdte ejendomme, hvilket må forventes at medføre generelt højere lejeudgifter, skriver Boligminister Kaare Dybvad.

I følge Karina Lorenzen vil hun nu have ministeren til at undersøge, hvad et tilsyn vil koste for lejerne.

- I virkeligheden skal ejerne allerede sætte penge af til vedligehold af bygningerne, så det burde i teorien ikke give en yderligere udgift for lejerne, siger Karina Lorenzen.

Vi har i dag på TV SYD forsøgte at få et citat fra Boligminister Kaare Dybvad. Det har ikke været muligt torsdag.