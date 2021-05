Nyd sol og sommer de næste par dage

I morgen står der 1. juni på kalenderbladet - og dermed er den første sommermåned en realitet.

Vejret passer til kalenderen de kommende dage, lover meteorologerne på DMI.

Mandag morgen kan der stedvis være tåge og skyer, især i det vestlige og sydlige Jylland, men solen vil i løbet af morgen brænde tåge og skyer af .



Dermed bliver mandag både varm og solrig dag med temperaturer op mellem 17 og 23 grader i løbet af eftermiddagen. Dog vil en svag vestenvind holde temperaturen noget lavere ved Vestkysten. Her bliver der kun mellem 12 og 17 grader.

Solen og varmen holder tirsdag med.

Lavtryk onsdag

- Midt på ugen ventes et mindre lavtryk langsomt passere Danmark østfra. Det giver en onsdag der er med mange skyer og spredte byger. Temperaturen tager samtidig et dyk ned og ventes onsdag kun nå op mellem 14 og 18 grader. Torsdag og fredag får vi et par dage med mere skyet vejr og stedvis regn eller byger, men i næste weekend er der tendens til mere tørt vejr med nogen sol og stigende temperaturer, atter over 20 grader de fleste steder, lyder meldingen mandag morgen fra meteorolog Klaus Larsen, DMI.