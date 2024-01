Omstridt togstation ser endelig ud til at blive forbedret: - Det lyder næsten for godt til at være sandt

Kritik af ministeriets håndtering

Det lokale folketingsmedlem Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) er glad for at se, at der endelig sker noget. Men hun er stadig uforstående over for processen.

- Det er positivt, at vi kommer i gang nu. Men jeg synes, at det er lidt komisk, at der kommer gang i projektet, fordi medierne begynder at interessere sig for sagen, lyder det fra politikeren.

Hun kan heller ikke forstå, at hun for ti dage siden modtog et svar fra transportministeren, hvor der ikke var nogen konkrete planer for Lunderskov.

- Man kan undre sig over, hvad der sker i et ministerie, når man får en blank afvisning og der ti dage efter sættes noget i gang. Men jeg er i sidste ende bare glad for, at der sker noget.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Transportministeriet omkring den pludselig ændring af planerne, men de har ingen kommentarer til sagen.