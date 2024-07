Lukningstruet ridehold for udsatte genopstår med brugerbetaling

Af Finn Grahndin Udgivet 10. jul

Studerende på Kolding Designskole klar med en meget anderledes udstilling på Vadehavscentret i Vester Vedsted: Et bombardement af sanserne.

Den er virkelig ikke rar at få på. Og snart bliver det værre. Den gennemsigtige plastikjakke lukker helt tæt, og man føler hurtigt, at kroppen er spærret inde. Og snart sveder man grundigt og klaustrofobisk. Og snart bliver det værre.

I år 2050 er der mere plastik i vores have, end der er fisk, siger forskerne. Lærke Olesen, studerende, Kolding Designskole

Grænseoverskridende Hvem siger det skal være behageligt at gå på museum. I hvert fald ikke Lærke Olesen, der står for et specielt projekt/udstilling/event på Vadehavscentret på fredag den 12. juli. Plastikjakken har store lommer. Og nu bliver det værre. For nu bliver lommerne fyldt med plastikaffald. Nej, der er ikke en almindelig udstilling, som den 35-årige kandidatstuderende fra Kolding Designskole har lavet her. Folk bliver da også kun lukket ind i små hold. - Det gør vi, fordi det godt kan virke en lille smule grænseoverskridende, så det er bedst, at man er en familie eller venner, som kender hinanden godt, siger Lærke Olesen.

Lærke Olesens udestilling varer foreløbig kun én dag. Men måske huskes den bedre end mange andre udstillinger.

Sanserne får et gok For sanserne kommer i sving undervejs. - På den måde vil jeg gerne få deltagerne til at forstå, hvor alvorlig situationen er, siger hun. Titlen på udstillingen hedder 'Under overfladen', som skabes gennem en sanselig rejse under havets overflade. Dernede hvor plastikaffaldet hober sig mere og mere op, bliver kværnet til små bitte stykker og ender i fisk og andre havdyr eller på stranden. Som det farverige plastikaffald, der ligger på gulvet på udstillingen. Parat til at fungere som omdrejningspunkt for debat og kunst i workshops. En del af udstillingen. Deltagerne bliver konfronteret hele tiden.

Også danske strande flyder med plastik. Her i stor størrelse, men meget af plastikforureningen består af mikroskopiske stykker.

Havet fyldes op af plastik - I år 2050 er der mere plastik i vores have, end der er fisk, siger forskerne, påpeger Lærke Olesen. Det vil hun gerne ændre på. Hun ved der er lang vej, men hvis ingen gør noget…. - Jeg ved godt, det er en dyster fremtid at se ind i med al den plastik, men jeg vil gerne med udstillingen mane til eftertanke. Hvad kan vi gøre ved det. Vi kan jo ikke helt stoppe med at producere plastik. Men måske skal vi se på vores forbrug af plastik. Behøver vi at købe alt det, vi køber?

Nej, det er ikke dykkerbriller men VR-briller, der skal på, når turen går "Under overfladen".

Film med dystre billeder Nu skal VR-brillerne på, og man kommer ind i en 91/2 minutter lang film. Syns- og høreindtrykkene brænder sig fast, mens de nøgne fødder er plantet i vådt sand, som stod man på havbunden. Og mens tyngden og ubehaget af plastikgenstandene fylder op i regnjakkens lommer.

- Jeg er fascineret af at bruge kunst og teknologi til at udbrede mit budskaber, men jeg har aldrig prøvet at arbejde med VR før. Heldigvis har jeg fået kæmpestor hjælp af VR-eksperterne fra firmaet MANND i Aarhus, siger hun. Carmen Pilar Holmstrup har sagt ja til at agere prøveklud. Da hun får VR-brillerne og plastikjakken af siger hun lettet: - Pyhhh, det var en ret klaustrofobisk oplevelse. Og den fysiske fornemmelse med de mange plastikgenstande i jakken gjorde det meget mere virkeligt.

Højskolelærer Carmen Pilar Holmstrup var prøveklud på projektet: - Man bliver efterladt med en tristhed over al den plastikforurening.