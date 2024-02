Pårørende vil stadig have sin søn boende på bosted efter tragisk ulykke

Sydøstjyllands Politi indledte den 31. januar en strafferetlig efterforskning, som skal undersøge, om der ligger en strafbar relation bag hændelsen, og hvem der eventuelt skal stilles til ansvar for dødsfaldet.

Problemer med patientsikkerheden

Bostedet på Centervej fik i efteråret et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, da et tilsyn i september sidste år konstaterede, at bostedet led af større problemer, når det kom til patienternes sikkerhed.

Ifølge social- og handicapchef i Kolding Kommune, Gülcan Güven Grud, har påbuddet og hændelsen den 31. januar ikke noget med hinanden at gøre.