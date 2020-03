Politi: 73-årige Ebba er fundet

Opdateret: Den 73-årige Ebba er fundet i god behold, oplyser politiet mandag eftermiddag.

Den 73-årige Ebba er sidst set ved Snerlevej i Kolding omkring klokken 11. Lige nu leder politiet efter hende, fordi hun som følge af en sygdom ikke er i stand til at tage vare på sig selv og har øjeblikkeligt behov for at komme på sygehuset, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På grund af sin sygdom kan hun fremstå konfus og sløv, og politiet formoder, at hun stopper op og lægger sig tilfældige steder, men det er ikke lykkes at finde hende endnu.

Politiet oplyser, at det er en 73-årig kvinde, der er høj, kraftig af bygning og med gråt hår.

Hun har formentlig en mørk jakke og et blåt tørklæde på.

Hvis du har set Ebba , kan du kontakte politiet på 114. Sydøstjyllands Politi beder borgere, der ser hende, om at blive på stedet ved hende, indtil de er fremme.