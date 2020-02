Politiet advarer om oversvømmede veje og gader

Mens højvandet ved Vestkysten ikke har givet de store problemer natten til mandag, så volder regnvand store problemer i flere byer på den østlige kyst.

I Kolding og Vejle er der tidligt mandag morgen en række oversvømmede veje og gader.

- Kør hjemmefra i god tid og kør forsigtigt. Der er risiko for at køre ind i store mængder vand på alle strækninger, siger vagtchef Halfdan Kramer, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD mandag morgen klokken 05.45.

Kolding Kommune oplyser mandag morgen, at trafikken og parkeringsforholdene i Kolding er påvirket af de store mængder regn i weekenden. Ålegården og parkeringspladserne ved vejen er spærret. Det betyder også, at vejen er spærret for busser. Plovfuren, der af mange bruges som en smutvej, er lukket.

- Mandskab kæmper også for at holde Vestre Ringgade i Kolding åben. I Vejle er Vesterbrogade delvis spærret på grund af vand på vejbanen. Rute 30 mellem Horsens og Ølholm er oversvømmet ved Ølholm, oplyser vagtchef Halfdan Kramer, Sydøstjyllands Politi.

Vejle Kommune meddeler på Facebook, at vandstanden er faldet, og vandet løber ikke længere over ved Abelones Plads. Vesterbrogade er stadig være spærret i vestgående retning på en strækning, og det betyder en mindre omkørsel på ca. 400 meter over Gormsgade.

Det er først og fremmest trafikken, som vandet skaber problemer for og har givet travlhed hos politi og beredskab, mens de mandag morgen ikke har fået meldinger om oversvømmede bygninger. Det skyldes bl.a., at beboerne i de udsatte områder har garderet sig med sandsække for at undgå, at vandet trænger ind.

Det vil dog først, når dagslyset melder sig, være muligt at danne sig det fulde overblik over eventuelle skader.

Mandskab fra Trekantområdets Brandvæsen har søndag i mange timer pumpet vand væk fra parkeringsområderne ved Billund Lufthavn.

Tarphagebroen lukket mandag formiddag

Prognosen for højvande på Esbjerg Havn forudser en vandstand på 2,78 meter over normal klokken 08.20.

- Vi forventer ikke, at det giver de store problemer. Natten til mandag har vi også undgået trafikale gener, selvom vejene generelt er meget våde, oplyste vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD ved 06-tiden.

Senere blev det dog nødvendigt at lukke Tarphagebroen på grund af oversvømmelse. Den ventes at blive åbnet for trafik igen ved 10-tiden.

Opdateres....