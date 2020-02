Se billederne: Regn og blæst satte sit præg på søndagen

Væltede træer, oversvømmelser samt højvande i åer. Regn og blæst har skabt problemer i Syd- og Sønderjylland.

Den megen regn og voldsomme blæst har sat sig præg på søndagen i Syd- og Sønderjylland.

Vejret betød væltede træer i Bodum ved Aabenraa og oversvømmelser ved nedkørslen til E45 ved Kolding Syd, der var delvist spærret af vand.

Efter vinden havde lagt sig på vestkysten, søgte folk udendøre. Den forsvundne nedkørsel ved Vejers Strand blev et mindre tilløbsstykke. Bølger, blæst og forhøjet vandstand har gjort det af med nedkørslen til den populære strand, som også har fået besøg af nedfaldne klitter.

I Vejle er vandløbene i bymidten tæt på at løbe over deres bredder. Kommunen har udsendt et varsel om, at der er risiko for oversvømmelser ved Abelones Plads, hvor Grejs Å deler sig i to. DMI lover mere regn søndag aften, og det kan i værste fald give oversvømmelse i Vedelsgade, Staldgårdsgade og Ågade.

Trekantområdets Brandvæsen tweetede søndag aften, at de indtil videre havde haft en travl søndag med 110 henvendelser om storm og vandskader, 25 væltede træer og 14 oversvømmelser.

Vi følger vejrsituationen i løbet af aftenen.