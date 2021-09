Rekord mange smittes med farlig legionærsyge: Kolding indtager kedelig topplacering

Det er første gang nogensinde, at Statens Serum Institut (SSI) har fremlagt data for, hvordan smittetallene for den farlige legionærsyge fordeler sig i Danmark. Det er nyhedsmagasinet Ingeniøren, der har bearbejdet dem.



I magasinets undersøgelse kan man se smittetilfældene, som er opgjort pr. 100.000 borgere. Det samme incidenstal, som vi kender det fra opgørelserne over coronasmitte.

Fra 2000-2019 er der i Kolding mellem 55 og 152 tilfælde af legionærsyge pr. 100.000 indbyggere. Det vil sige, at der samlet set i hele perioden, har været et antal smittede mellem 55 og 152.

Til sammenligning ligger alle kommuner rundt om Kolding i intervallet mellem 30 og 35 tilfælde per 100.000 indbyggere.



Der er kun fem kommuner i Danmark, der ligger i samme høje interval. Udover Kolding Kommune drejer det sig desuden om Hørsholm, Læsø, Randers og Nordfyns kommuner.