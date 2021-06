Særligt én kommune sakker bagud med vaccinationerne

Smitten stiger i Vejle Kommune

Ifølge dagens tal fra Statens Serum Institut er det kun fem kommuner blandt de i alt 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland, som oplever en stigning i antal smittede borgere. Vejle, Varde, Vejen, Horsens og Haderslev Kommuner kan alle konstatere en stigning, hvor det mest er Vejle, der skiller sig ud med en betydelig stigning i antal smittede fra søndagens 123 nye smittede i løbet af de seneste syv dage og så mandagens 136 nye smittede.

I Varde, Vejen, Horsens og Haderslev er det ganske beskedne stigninger, som præger mandagens smitteskema. Siden søndag oplever kommunerne højst tre flere smittede siden søndagens smittetal. Varde Kommune oplever en stigning fra søndagens syv smittede i løbet af de seneste syv dage til ti nye smittede.

Der er registreret 844 nye smittetilfælde det seneste døgn på landsplan, oplyser Statens Serum Institut.

Det er sket på baggrund af 110.874 PCR-prøver, hvor man podes i halsen.

Det betyder, at andelen af smittede ud af alle prøver - den såkaldte positivprocent - er 0,76. Det er det højeste niveau siden midten af januar.

Mængden af PCR-prøver ligger dog i den lave ende sammenlignet med de seneste måneder, hvor antallet af daglige test ofte har været over 150.000.

Over to millioner har fået mindst ét vaccinestik

Over to millioner - 2.130.570 - har fået mindst ét vaccinestik mod coronavirus. Det svarer til 36,4 procent af befolkningen ifølge Statens Serum Institut.

I øjeblikket bliver vacciner kun tilbudt personer over 16 år.



Vaccinationskalenderen skrider yderligere to uger ifølge oplysninger fra TV 2, så nu kan de sidste danskere i målgrupperne først forvente at være færdigvaccineret et stykke inde i september. Indtil nu har planen været, at det skulle have været sidst i august.



Se de lokale tal for Syd- og Sønderjylland her: