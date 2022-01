Se videoen: Sjælden hvalart faret vild i fjord: - Det er vildt!

Han påpeger, at det understreger, hvor fantastisk et farvand Lillebælt er, og han understreger, at det er en ekstra interessant dimension for Naturpark Lillebælt.

Og fascinationen stopper ikke der.

- Det er enormt trist for dyret, men virkelig spændende for forskningen. Vi har ikke ret meget data på næbhvalen, så jeg tror, at det her er rigtig interessant for blandt andet vores universiteter.

- De er meget sjældne, så det er vildt, at der ligger én her nu, siger Jørn Chemnitz.

Der er senest registreret en strandet næbhval på Rømø i 2020.

Indtil videre er hvalens størrelse ukendt, og det er også derfor, at man ikke kan sige, om hvalen er strandet. Det er blandt andet Fiskeri- og Søfartsmuseet ved at undersøge.