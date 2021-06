Venindepar til Alberte-koncert: - 'Lyse nætter' minder os om, at vi går mod lysere tider

Danskernes soundtrack under corona

En af de sange, som har fået en renæssance under coronaen er Alberte Windings ‘Lyse nætter’.

En sang, som er blevet spillet og sunget flere gange under fællessang og altankoncerter i fjernsynet.

Og for venindeparret er sangen nærmest blevet et soundtrack for det forgangne år. Sangen rammer plet hos dem - ikke mindst i lyset af coronaen.

- Jeg bliver eftertænksom, fordi den sang sætter så mange ting i relief. Man kan nå at tænke så mange tanker, og man kan virkelig relatere til indholdet i teksten, siger Linda Neermann og fortsætter:

- Den får en til at tænke på, hvad det er for et liv, vi alle sammen lever. Og det har coronaen jo også været med til. Sangen kan få en til at tænke “er jeg nu egentligt der, hvor jeg gerne vil være i mit liv”, siger Linda Neermann.

Hun arbejde på en folkeskole, hvor netop 'Lyse nætter' er en af gengangerne, når der skal synges morgensang på skolen.

Og veninden Jette Andersen deler Linda Neermanns tanker om, at sangen indbyder til eftertænksomhed over nogle eksistentielle spørgsmål, som ikke er blevet mindre under coronaen.

- Nu er vi alle ved at være vaccineret, og vi kan have en sommer, der er mere lys end sidste år. Så det er også et budskab om, at vi går mod lysere tider, siger Jette Andersen.