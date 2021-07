Sommer Pop Up: DJ'en Carsten Møller har fulgt Chief 1 siden begyndelsen i 80'erne

- Det er et kanon mix med de to, selvom de er hinandens modsætninger. Men de passer rigtig godt sammen alligevel, og de har lavet nogle fede numre, lyder det fra koldingenseren, der stoppede med at vende plader i 1994.

Det musikalske parløb førte sidste år duoen til Dansk Melodi Grand Prix, hvor de optrådte med sangen 'Højt over skyerne', der røg videre til finalen, men dog måtte se sig slået af Fyr og Flamme og vindersangen 'Øve os på hinanden'.

Og da snakken falder på musikkonkurrencen, udbryder Carsten Møller uden tøven:

- De skulle helt klart have vundet. Ganske enkelt.

Selvom resten af koncerterne er udsolgt, betyder det ikke, at du har misset muligheden for at nyde musikken.



Alle Sommer Pop Up-koncerter kan nemlig ses på TV SYD+, i appen TV SYD Play eller her på hjemmesiden klokken 19.55.

De næste to torsdage er det henholdsvis Hardinger Band og Mekdes, der giver koncert i det fri, og ved blot at tænde for fjernsynet klokken 20 kan du altså opleve dejlig sommer-musik direkte fra Kolding.