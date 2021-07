Hardinger Band hyldede Shu-bi-dua-forsanger med koncert

Musikeren fortæller også, at det ikke altid faldt i lige god jord hos "Bunden", hvis Hardinger og Thorup gerne ville tage sangene i en mere rocket retning.

Men Jørgen Thorup løfter dog sløret for, at Michael Bundesen i 2017 kom uanmeldt til en koncert med Hardinger Band i Vangede. Her var "Bunden" ifølge Jørgen Thorup positivt overrasket over bandets måde at fremføre Shu-bi-duas sange på.

Koncert kan livestreames

En episode som Michael Bundesen i øvrigt beskriver i sin selvbiografi, hvor han beskriver, hvordan han med solbriller og rød kasket forsøgte at ligne en "tilfældig koncertgæst".

Selvom torsdagens koncert er udsolgt, betyder det ikke, at du ikke har mulighed for at nyde musikken. Ligesom de øvrige Sommer Pop Up-koncerter kan koncerten med Hardinger Band nemlig ses live her på tvsyd.dk og på TV SYD+ klokken 19.55.

