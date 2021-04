Tilbagefald og overforbrug: Flere søger hjælp mod massivt alkoholmisbrug

Hun stoppede med at drikke 12. juni 2010, efter at hendes familie gjorde det klart over for hende, at det skulle være slut. Hun kan godt genkende det med, at når hverdagens rammer forsvinder, så begynder det at blive svært.

- Man tænker: ‘Jeg tager lige et glas rødvin, så bliver jeg lige stresset ned’. Ligeså snart man kommer ind i den onde cirkel, så kører det bare. Lige pludselig accelererer det, og så er det, at du er nødt til at have det daglige indtag af alkohol, fortæller 52-årige Pia Reinholdt.

Massivt misbrug kræver intensiv behandling

Borgere, der har søgt om hjælp hos alkoholbehandlingen i Kolding Kommune i løbet af det seneste halve år, har ifølge lederen på stedet været tiltagende dårligere. Det har medført mere og mere intensiv behandling fra starten af forløbet.