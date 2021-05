To svinetransporter væltede og spærrede to veje i timevis

Sydøstjyllands Politi og mandskab fra Trekantområdets Brandvæsen arbejder onsdag morgen og formiddag hårdt på at få styr på trafiksituationen efter, at to svinetransporter med kort mellemrum omkring klokken otte væltede i hver sit kryds ved Kolding.

Den første væltede svinetransport blev anmeldt klokken 07.55, hvor en lastbil med omkring 500 små grise væltede i rundkørslen ved Vejlevej, Højvangen og Nordager, hvor rute 170 og 176 mødes nord for Kolding.

Den anden anmeldelse indløb klokken 08.03, hvor en traktor og påhængsvogn med omkring 70 grise væltede på Gelballevej i Lunderskov.

Trafikanter bedes finde alternative ruter, lyder politiets opfordring.