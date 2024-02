Unge vil søge erstatning efter altan kollapsede under dem

Der var musik og fest i en lejlighed på Dr. Fichs Vej i Kolding en juliaften i 2020. Men festen endte brat. Altanen kollapsede og fem unge faldt ned på fliserne fra 1. sals lejligheden, og en dengang 19-årig mand pådrog sig et svært hovedtraume.

I 2022 afgjorde byretten i Kolding, at udlejeren burde havde undersøgt altanen og dermed var erstatningsansvarlig for personskaderne. Den dom blev 1. februar i år stadfæstet af landsretten, og det får nu de unge til at søge erstatning.

- De søger erstatning for svie og smerte og varige mén. De har alle varige mén fra ulykken. Nogle har fysiske, nogle har psykiske og nogle har begge dele, og det har jo betydning for deres fremtidige virke, siger de unges advokat Elin Rønnemose fra Trolle Advokatfirma.

- De er derfor glade for, at ansvaret for ulykken er placeret. Dommen betyder, at de kan rette deres erstatningskrav mod udlejer. Ellers havde de ingen mulighed for erstatning, fortsætter hun.