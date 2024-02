Altanulykke i Kolding: Unge vinder sag mod udlejer

Kæmper med mén

Udover den 19-åriges hovedtraume, så fik Amalie Bonde Jensen konstateret en hjerneblødning, efter hun ramte jorden med hovedet først.



- Noget af det første, jeg fik at vide, da jeg vågnede, var, at det var et held, jeg var i live, fordi jeg ramte med hovedet først, sagde hun dengang i TV SYD.

Hjerneblødningen har siden påvirket hendes hukommelse.

- Min korttidshukommelse er meget påvirket. Men efter, at jeg er blevet rask igen, er der begyndt at komme små flashbacks. Det er virkelig skræmmende, for det er jo ikke super fedt at se ens venner smurt ind i blod. Jeg kan huske små bidder, fortalte hun.

Ifølge landsrettens afgørelse, så kunne ulykken være undgået. Standen af altanen burde nemlig have givet anledning til en nærmere undersøgelse af altanen, eftersom der var synlig rust på stålprofilerne, der holdt altanen oppe.



"Det tiltrædes også efter bevisførelsen for landsretten, at den kollapsede altan fremstod i en stand, der burde have foranlediget sagsøgte til at foranstalte en nærmere undersøgelse." Det konkluderer landsretten i Kolding.