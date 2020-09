Unge fra altanulykke: Vi havde joket med, at det ikke var den mest stabile altan

- Jeg kan høre folk, der skriger og lyden af, at det knækker. Og så kan jeg ikke rigtig huske mere.

Ordene tilhører den 18-årige gymnasieelev Amalie Bonde Jensen.

Noget af det første, jeg fik at vide, da jeg vågnede, var, at det var et held, jeg var i live. Amalie Bonde Jensen, gymnasieelev, Munkensdam Gymnasium

For godt en måned siden, den 25. juli, styrtede altanen ved hendes kærestes lejlighed på Dr. Fichs vej i Kolding ned, mens hun stod på den sammen med fire gode venner.

De unge var samlet til fest i lejligheden. Der blev spillet musik og drukket alkohol. På et tidspunkt stod Amalie Bonde Larsen i køkkenet og snakkede med to af sine venner.

- Pigerne inde ved siden af begyndte at skrue op for musikken. Så vi gik udenfor for at snakke videre, fortæller hun.

Det var en beslutning, som fik alvorlige konsekvenser.

Amalie Bonde Larsen stod på altanen, da den kollapsede. Foto: Martin Sønderby TV 2

Kæmper med mén

Sammen med sin kæreste og tre af de fire venner, som stod på altanen, da den kollapsede, er Amalie Bonde Larsen fredag tilbage i lejligheden for at fortælle sin historie. En 19-årig mand, som ved ulykken pådrog sig et svært hovedtraume, er ikke til stede. Han er fortsat under genoptræning, men i bedring, fortæller de unge. Flere af dem døjer også fortsat med mindre følger fra ulykken.

- Min kæreste Victor har sådan en regel med, at vi kun må være max fire på altanen, fordi gelænderet er ret lavt, fortsætter Amalie Bonde Larsen fortællingen.

Men lige før altanen kollapser, står de fem personer derude. Noget de er opmærksomme på og snakker om.

- Min ven siger, at han godt kan stå i døren, så vi beslutter at bytte plads. Men idet han skal til at gå ind, falder det bare sammen, fortæller Amalie Bonde Larsen.

Altanen kollapser på et splitsekund, og de unge falder et par meter ned på fliserne under 1. sals lejligheden. Amalie Bonde Larsen rammer med hovedet først ned i det hårde underlag. Herfra er hendes hukommelse hullet.

- Det er jo bare ned sådan der i frit fald. Noget af det første, jeg fik at vide, da jeg vågnede, var, at det var et held, jeg var i live, fordi jeg ramte med hovedet først, siger hun, der efterfølgende blev indlagt på Kolding Sygehus med hjernerystelse.

Senere fik hun også konstateret en hjerneblødning, som stadig påvirker hende.

- Min korttidshukommelse er meget påvirket. Men efter, at jeg er blevet rask igen, er der begyndt at komme små flashbacks. Det er virkelig skræmmende, for det er jo ikke super fedt at se ens venner smurt ind i blod. Jeg kan huske små bidder, siger Amalie Bonde Larsen.

Fire af de unge er tilbage på Dr. Fichs Vej for at fortælle om ulykken. Foto: Martin Sønderby, TV2

Altan var nedbrudt

Årsagen til ulykken er nu blevet analyseret af BUILD ved Aalborg Universitet. Her er konklusionen om altanen, der sad i en ældre bygning opført i 1903, klar.

- Den direkte årsag til kollapset er nedbrudte udliggerjern. I lyset af den tidligere hændelse i Nykøbing Falster er det ikke overraskende, at en altan af den pågældene type og alder har mistet en stor del af sin bæreevne, skriver BUILD Aalborg Universitet i rapportens konklusion, der er udarbejdet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Rapporten peger samtidig på, at der var synlig rust på udliggerjernene og revner i pudslag over udliggerjernene. Noget som ifølge rapporten burde have givet anledning til en grundig undersøgelse.

Som reglerne er i dag, er der dog ikke krav om systematisk tilsyn med altaner, som der fx er med elevatorer og brandsikring. Men det er bygningsejerens ansvar at vedligeholde bygningen, herunder altaner.

Ejeren af bygningen på Dr. Fichs Vej hedder Martin Kristensen. Han overtog bygningen et år før ulykken og forklarer, at han ikke havde grund til at tro, at altanerne var i dårlig stand.

- Jeg har selv gået på altanerne og kigget på dem, og jeg ville ikke selv gå på dem, hvis jeg troede, de ville falde ned. Jeg har kigget på dem, og ikke bedømt, at de ville falde ned, siger Martin Kristensen, der er meget berørt af ulykken.

- Jeg er ked af det på de unge mennesker vegne. Kunne man have gjort noget, der kunne have forhindret det, så havde det været mit største ønske, siger han.

Alle altaner på bygningen er i dag fjernet. Foto: Martin Sønderby TV 2

Håber ikke det sker igen

Tilbage i lejligheden, understreger de unge, at det ikke er trangen til at få placeret et ansvar, der har fået dem til at stå frem. Men de håber, at deres historie kan være med til at forhindre lignende ulykker i fremtiden.

- Vi har joket med før, at det ikke var den mest stabile altan. Men jeg tænkte ikke over, at det nogensinde var en mulighed, at den kunne bryde sammen, siger Victor Halbbauer.

Han er kæreste med Amalie Bonde Larsen og bor til dagligt i lejligheden på Dr. Fichs Vej.

- Jeg vil gerne dele historien, for at sætte ansigt på de her mennesker, så det ikke bare er fem unge. For jeg håber ikke, der kommer til at ske en lignende ulykke. Men som det er nu, er det højst sandsynligt noget, der kommer til at ske igen, siger Victor Halbbauer.

Nu handler det for de unge om at komme sig både fysisk og psykisk. Og her har det været godt at have hinanden, siger Amalie Bonde Larsen.

- Det har været mærkelig at skulle se folk i øjnene igen efter det, der er sket. Men på en måde er vi også blevet mere tætte, fordi vi har snakket så meget om det. Det har hjulpet vildt meget, fortæller hun.

Det er endnu uvist, om der rejses sigtelse mod bygningens ejer, da sagen fortsat efterforskes af Sydøstjyllands Politi.

- Når politiet har afsluttet efterforskningen, så sendes sagen videre til anklagemyndigheden til juridisk vurdering. Her vil det blive afgjort, hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale mod nogen i den konkrete sag, skriver Sydøstjyllands Politi i en mail til TV SYD.