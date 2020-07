Folketingsmedlem efterlyser tilsyn med altaner efter alvorlig ulykke

Fem unge kom lørdag aften til skade, da en altan på en førstesals lejlighed styrtede ned på Dr. Fichs Vej i Kolding.

I alt kom tre af de unge alvorligt til skade, mens to har fået lettere skader.

Ulykken får nu det lokale folketingsmedlem Karina Lorentzen (SF), til at stille spørgsmål til boligministeren.

- Det er jo en forfærdelig sag for de unge, og det har fået mig til at være nysgerrig på kontrollen med altaner. Det viser sig, at sådan en har vi slet ikke, og det undrer mig, for vi har jo kontrol med elevatorer, som også risikerer at styrte ned, siger Karina Lorentzen.

SF-politikeren ser gerne, at der indføres tilsyn med altaners tilstand.

- Ingen ved, hvor mange usikre altaner der er, for der er ingen kontrol med dem. Jeg har derfor bedt ministeren overveje, hvordan man kan indføre kontrol med som minimum ældre altaner. Det handler om at undgå fremtidige ulykker og øge sikkerheden for os alle, siger Karina Lorentzen.

Politiet laver tekniske undersøgelser

Årsagen til, at altanen faldt ned, er endnu ikke klarlagt. Politiet foretager nu tekniske undersøgelser med bistand fra eksperter med henblik på at afdække årsagen til, at altanen faldt ned, og om der er nogen, der kan stilles strafferetligt til ansvar for det. Det oplyser Sydøstjyllands Politi mandag eftermiddag i en pressemeddelelse.l