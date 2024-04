Voldsmand på udgang tiltalt for drab - nu vil han frifindes

I oktober 2022 blev den 36-årige idømt et år og otte måneders fængsel for vold mod og frihedsberøvelse af sin kæreste, men under tre måneder senere fik han altså lov til at tage på udgang fra fængslet, og derfor var han på fri fod nytårsmorgen.



Under en måned efter drabet udsendte Kriminalforsorgen en pressemeddelelse om, at der var begået alvorlige fejl i forbindelse med sagsbehandlingen af den 36-årige. Forsorgen kom dog ikke yderligere ind på, hvad det præcis var for fejl, der var begået.