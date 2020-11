Ugens Krea Konge: Sønnerne gav Inger et skub til at lave en adventskrans

Ugens dommer og ekspert i udfordringen, hvor det gjaldt adventsdekorationer, er Katharina Albrechtsen, som har stor ekspertise i blomsterdekorationer og arbejder hos Vesterport Blomster i Vejle. Det har ikke været nemt for blomsterdekoratøren at vælge en vinder, da rigtig mange havde skabt unikke kranse med materialer fra naturen.



- Der var virkelig mange fine og kreative løsninger. Det er dejligt, at mange har arbejdet med naturens materialer og har gjort det til deres helt eget, siger Katharina Albrechtsen.

Valget faldt dog på Inger Larsens adventskrans og det blev dermed hende, der løb med titlen som Ugens Krea Konge. Det var både historien bag projektet og de mange naturmaterialer, der fik Katharina Albrechtsen til vælge netop denne adventsdekoration.

- Det er en ren skovbund af naturens materialer, og de er godt anvendt. Og så er det virkelig hyggeligt, at den er lavet af børn og voksne i fællesskab. Det er jo familiernes fest i julen, og det gør det for dem også til en personlig krans, siger eksperten.

Deltag i Krea Kongen Jul

Krea Kongen Jul sendes lørdag på TV SYD, og hver uge stiller vi en ny udfordring, mens en ekspert vil give dig sine bedste råd til, hvordan du kan løse den kreative udfordring, vi stiller.

Er du vild med at klippe julestjerner, flette julehjerter eller folde musetrapper? Så kan det være, at du skal prøve at give det et skud med denne uges udfordring i Krea Kongen Jul. Her gælder det nemlig om at lave julepynt i papir.

Du kan melde dig til udfordringen ved at sende et billede af dine kreative udfoldelser via formularen herunder. Deadline for at indsende et billede og være med i konkurrencen er hver torsdag klokken 9.

Ingen konkurrence uden præmier. Hver uge finder vi en vinder, der får en julekurv med søde sager og materialer til flere julesysler.

Vi håber, at du vil lege med og deltage i jagten på at blive Ugens Krea Konge.

Du uploader dit billede her eller på TVSYD.dk/kreakongenjul.