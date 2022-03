Efter hastig flugt fra Ukraine er direktør fra Esbjerg hjemme igen

Efter flere dages rejse fra det krigsplagede Ukraine trillede forretningsmanden Thomas Sillesen mandag middag ind på parkeringspladsen i Esbjerg.



Og det var en lettet direktør, der nu kan se frem til rolige omgivelser ved den jyske vestkyst.

- Det er fedt. Nu er jeg så kommet her og skal til at have noget, der minder om et normalt liv igen. Jeg skal ikke bekymre mig, når jeg sover i nat, siger Thomas Sillesen.