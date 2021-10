Det er (stadig) mændene, der styrer lokalpolitikken

Flertal af kvinder

I Socialdemokratiet i Billund Kommune ser det helt anderledes ud. Temmelig tæt på den perfekte balance, hvis man ser på det med ligestillings-briller. 17 stiller op. Otte af dem er mænd og .....(trommehvirvel)....ni af dem er kvinder. Altså et forholdsvis sjældent flertal af kvinder.

- Det er ikke sådan, at vi kun er gået efter at finde kvindelige kandidater, men vi er også gået efter at finde kvindelige kandidater. Vi synes, at det er af afgørende betydning, at kvinder har mulighed for at sidde i et byråd og dermed repræsentere den del, de står for også, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup fra Socialdemokratiet i Billund Kommune.