Helårscampister: Vi bliver smidt ud af kommunen

- Der er dels tale om, at kun en lille del af campingpladserne må forbeholdes helårscampister. Desuden er det helt op til lejrchefen, om han/hun overhovedet ønsker at have helårscampister på sin plads, siger Henning Hansen.

Hjælper folk i nød

Lars og Rikke Bendixen, Esbjerg Camping, har været glade for at have helårscampister eller campister i en længere periode om vinteren.

- Vi har set, hvordan folk har brug for en periode i deres liv, hvor de ikke kan eller vil bo i et hus eller en lejlighed, men har brug for "pause". Nogle på grund af familieproblemer. Nogle på grund af midlertidige økonomiske problemer. Et dansk par kom hertil fra udlandet, fordi deres huskøb var røget i vasken i sidste øjeblik, og de nu stod uden tag over hovedet, indtil de fandt et andet, fortæller Lars Bendixen.