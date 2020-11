Fiskene dør ved Augustenborg

- De er flygtet herind, og så kunne de ikke flygte længere og så er de simpelthen blevet kvalt, siger John Thomsen, Sønderjyllands småbådsklub i Augustenborg om dagens billede i fjorden ved Augustenborg. Det flyder med døde fisk i hundredevis. Torsdag morgen lå utallige døde fladfisk og små kutlinger på bunden af havnen.

Normalt sørger efterårsstorme og lavere vandtemperaturer for at ilte vandet omkring Als. Derfor skræmmer fiskedøden John Thomsen, for det er usædvanlig, at iltsvind varer så længe som i år.

De biologer, som TV SYD har talt med, angiver, at årsagen skal findes dels i, at der i maj var stor udvaskning af gødning til vandet samt at efteråret endnu ikke har stormet i et omfang, som har pisket op i vandsøjlen. Desuden peger de på usædvanligt høje temperaturer for denne årstid.