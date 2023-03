Nyvalgt politiker forsømmer sig selv i jagten på sine mål i Folketinget

Han vil gerne have, at opfattelsen af områderne ændrer sig.

- Det er trygt at være her. Det er på en ghettoliste, men jeg synes jo ikke, at det er en ghetto. Jeg synes jo, det er et hjem for mange mennesker. Der er børn i børnehaven, der har det godt, og det positive skal være i fokus, når man gerne vil ændre noget.

Siden 2018, hvor ghettolisten blev indført, er antallet omdannelsesområder faldet fra 15 til ni. Andelen af parallelsamfund er gået fra 29 til ti.

Ifølge Thomas Monberg skyldes det, at integrationen går bedre. Når første valgperiode slutter for den tidligere skolelærer, håber han på, at listen om parallelsamfund hører fortiden til.