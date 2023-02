Søren Espersens relation til Syd- og Sønderjylland er minimal - alligevel står området ham nært

Noget af det vigtigste for Søren Espersen er danmarkshistorien, hvilket hans hjem giver en fornemmelse af.

- Jeg synes al danmarkshistorie er enormt vigtigt. At kende den danske historie er også at kende den danske kultur.

I landejendommen på Sydsjælland bugner væggene med plakater og fotografier fra historien om Danmark. Historien om De Dansk Vestindiske Øer pryder en af dem med 13 lange og smalle plakater, der viser ordenskorpset fra Sankt Thomas.

Han synes, at historien er med til at vise, hvordan verden har udviklet sig til et bedre sted.

- Man bør gøre alt, hvad man kan, for at fortælle historien. Det har jeg sat en ære i at gøre for mine børn, siger han.

Grænsekontrollen er god

For sit nye parti er han udnævnt kultur- og kirkeordfører, ligesom han har ordførerskabet for det tyske mindretal.



I den igangværende valgperiode er grænsekontrollen en af mærkesagerne for ham. Det har den været gennem hele hans tid som folkevalgt. I 2005 mente han, at grænsekontrollen skulle indføres, da han betegnede det som det mest effektive våben overfor terrorister.