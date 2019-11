Landmand Flemming Skov er chokeret - mister muligheden for flystøj-kompensation

Flemming Skov bor 150 meter fra Flyvestation Skrydstrup, hvor jagerflyene letter og lander. Alligevel får han ikke mulighed for at få sin gård opkøbt af staten. Foto: Lucas Mæng

Efter, at Regeringen har indgået en aftale med partierne bag forsvarsforliget om støjkompensation til naboerne på Flyvestation Skrydstrup, blev der torsdag aften afholdt borgermøde i Vojens-hallerne om den vedtagne kompensationsmodel.

Jeg er dybt rystet. Da jeg opdagede det, var min første tanke, at det ikke kan passe. Flemming Skov, landmand, Over Jerstal

Her fremlagde Forsvarsministeriet aftalen i detaljer.

Omkring 600 mennesker var torsdag aften mødt frem i Vojens-hallerne.

En af de fremmødte var landmand Flemming Skov fra Over Jerstal. Han og familien er fjerde generation på slægtsgården og bor kun 150 meter fra landingsbanen, hvor jagerflyene dagligt letter og lander.

Han og familien var stillet i udsigt, at deres gård kunne blive opkøbt af staten. Det vil sige, at gården i myndighedernes første udkast lå i det, de kalder rød zone, da støjgenerne er så voldsomme, at de var vurderet til at overskride den tilladte grænse, når de nye F-35 jagerfly bliver taget i brug.

Men med det nye forsvarsforlig er det pludselig ændret. Gården er flyttet til gul zone, og det betyder, at der højst bevilges penge til støjsikring eller at man kan tage mod 70.000 kroner, der kan bruges, som man vil.

- Jeg er dybt rystet. Da jeg opdagede det, var min første tanke, at det ikke kan passe, siger Flemming Skov.

Men det passer.

- Det kommer meget bag på mig. At de ejendomme, der ligger tættest på, ikke bliver kompenseret. Det er frygteligt, siger Flemming Skov.

Vil protestere

Ifølge Flemming Skov har hans gård siden 1999 været udpeget som dispensationsejendom. Nu vil han protestere overfor myndighederne.

- Jeg vil have svar på, om det her er endeligt. Er vi købt eller solgt? Det giver ingen mening, at vi som med et knips med fingrene er flyttet fra rød zone til gul zone uden mulighed for kompensation.

En af dem, der var med til mødet og skulle svare på borgernes spørgsmål var Per Pugholm Olsen fra Forsvarsministeriet.:

- Zonerne er lavet efter, hvor de mest støjbelastede områder er - nemlig under flyvejene, som flyene bruger og ikke nødvendigvis efter, hvor tæt man bor, men hvor tæt man bor under flyruten, forklarer han.

Formanden for Flyvestation Skrydstrups naboer, Agnes Rosenlund, vil nu efterspørge uvildig rådgivning.

- Vi står jo som enkeltpersoner mod den danske stat, og det er et stort arbejde at gøre sin ret gældende, så vi vil bede om hjælp. Det kan ikke passe, at så stor en gruppe mennesker bliver teknisk insolvente uden mulighed for hjælp, siger Agnes Rosenlund.

Forsvarsaftalen

Partierne bag forsvarsaftalen er blevet enige om at ville bruge i alt 250 mio. kroner på opkøb og støjisolering.

Det betyder, at cirka 1.600 boliger i området omkring Flyvestation Skrydstrup får en kompensation. Heraf får beboerne i 117 af de mest støjbelastede boliger også et tilbud om, at staten opkøber deres huse. Et tilbud, der gælder i 10 år. Alternativt kan de vælge at få huset støjsikret, eller de kan vælge at få 140.000 kroner i hånden, som de kan bruge, som de vil.

I den gule zone ligger cirka 1.500 huse. De kan ikke få deres huse købt af staten. Deres muligheder er enten støjsikring eller at tage imod 70.000 kroner, som de kan bruge, som de vil.