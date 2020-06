Advarer om dramatisk lørdagsvejr

Det kan blive en dramatisk lørdag rent vejrmæssigt for folk i Hedensted og Horsens kommuner. De to kommuner er med på DMI's kort over, hvor der lørdag kan blive skybrud og torden. Derimod ser Syd- og Sønderjylland ud til at få roligere vejr med kun stedvis regn, som klinger af og bliver afløst af en eftermiddag med mulighed for lidt sol og svag til jævn vind.

Men Hedensted og Horsens ligger lørdag i en helt anden vejrzone, som strækker sig skråt op gennem Jylland fra Hedensted i sydøst til Thisted i nordvest. Øst for denne linje varsler Meteorologisk Institut om risiko for, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 milimeter regn på en halv time, hvilket kan give lokale oversvømmelser.

Pas på tordenvejret

DMI advarer om at søge ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Undgå at søge ly under træer og undgå færdsel på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig, lyder det fra instituttet.

Varslet gælder indtil lørdag klokken 17. Det kan blive korrigeret i dagens løb. Hold selv øje med vejret på DMI's hjemmeside her.

Danmark på grænsen

Meteorolog Anja Bodholdt forklarer, at Danmark ligger på grænsen mellem massiv varme over Skandinavien og Rusland og noget køligere maritim luft over Mellem- og Vesteuropa. Det medfører, at der dagen igennem er risiko for, at der dannes byger, som på kort tid kan give ganske store regnmængder, også regulære skybrud.



Temperaturerne ventes lørdag op til 22 grader i det østlige Jylland og et par grader lavere i Syd- og Sønderjylland.

God lørdag.