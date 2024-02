Morens sygdom sendte hende på børnehjem - Ny plan skal forhindre, at det sker for andre

Moderen "forsvandt"

Hun ser tilbage på sin barndom med en mor, der kunne være nærværende i perioder, hvor hun var velmedicineret og ikke drak så meget.

- Men så ”forsvandt” hun for mig i længere perioder. Det var virkelig svært at være barn på den måde, siger hun.

Farens fysiske sygdom – han havde KOL og døde i 2009 – gjorde det ikke nemmere. Hun gik rundt i en sfære af bekymringer for både sin mor og far. Hver gang hun hørte en ambulance med udrykning, gibbede det i hende. Det var garanteret hendes far, der lå i ambulancen.

Følelser i tavshed

I hjemmet blev der ikke talt om følelser. Det betød, at lille Karin selv begyndte at opfinde forklaringer på, hvorfor verden så ud som den gjorde, og hvorfor hendes mor var, som hun var.

- Nu taler vi om følelser hele tiden i mit hjem. Vi skal kunne tale om tingene, siger hun.

Og det gør hun så. Karin Mikkelsen holder nu foredrag for fagpersonale, der skal hjælpe netop børn og unge med en syg forælder. Det har hun gjort en håndfuld gange.

- Jeg fortæller jo egentlig bare om mit liv. Også om hvordan jeg som 17-årig kom i en ungegruppe og fik hjælp der. Det var godt, at kunne tale med andre unge, der havde oplevet noget lignende, siger hun.

Overmandet af afmagt

Hanne Elisabeth Bro er konsulent i CEPI - Center for Pårørendeinddragelse i Vejle. Region Syddanmark arbejder på at fagprofessionelle i sundhedsvæsnet skal klædes på til at inddrage børn som pårørende, når det handler om, at en forælder eller søskende udvikler en alvorlig sygdom.

- For at vi kan løse den opgave, vil vi i langt højere grad være mere systematiske med at uddanne nøglepersoner, så medarbejderne kan få viden og kompetencer til at tage de svære samtaler. Vi vil gerne hjælpe familierne med at få et sprog til at tale om sygdommen og hvordan de kan håndtere sygdommen hjemme.