Region Syddanmark åbner tegnebogen: Lønløft til sundhedspersonale

En nødvendighed

Hos Dansk Sygeplejeråds formand for Syddanmark, John Christiansen, så modtages pengene med kyshånd. Det er simpelthen en nødvendighed, udtaler han til TV SYD.

- Jeg synes det er godt, de har forholdt sig til de udfordringer, der er på sygehusområdet. Jeg er glad for, at de har lyttet til os med henblik på at beholde ansatte og tiltrække nye, siger han.

- Det er historisk, at de går ind og sætter et relativt stort beløb til lønddannelse. Nu ser jeg frem til at blive forhandlingerne, der skal foregå.

Det var et næsten enigt regionsråd, der stemte 'Januarpakken' igennem. SF og Enhedslisten kunne dog ikke medvirke, da de fik stemt et ændringsforslag ned. Begge partier så gerne at forhandlingerne ville blive på lokalt plan, og ikke på et overordnet regionalt plan, som der er lagt op til.