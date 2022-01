Millionbeløb kan være på vej til ansatte på sygehuse

Det er ikke kun sygehusene, som kan se frem til flere penge mellem hænderne.

Også det præ-hospitale område som ambulancer og sygetransport kan få glæde af januar-pakken. Pakken inkluderer blandt andet opnormeringer og opkvalificeringer.

- Vi agerer både på den korte bane, som vi gjorde med fordeling af vinterpakken, som skal hjælpe et trængt sundhedsvæsen nu og her - og på den længere bane med et forslag som dette, som skal være med til at styrke og fremtidssikre vores sundhedsvæsen, udtaler regionsrådsformand Stephanie Lose (Venstre), 1. næstformand Mette With Hagensen (Socialdemokratiet) og 2. næstformand Morten Weiss-Pedersen (Konservative).

Region Syddanmarks forretningsudvalg anmodende på et møde den 8. december 2021 administrationen om at udarbejde et oplæg, som skulle indeholde forslag til løndannelse og en vurdering af en økonomisk ramme.

Den 12. januar skal forretningsudvalget behandle forslaget, og den 24. januar skal regionsrådet tage beslutning til forslaget.