Milliard til trængte sygehuse - 210 mio. kr. på vej til Syddanmark

'Det er rettidig omhu'

Pengene skal hjælpe både patienter og personale til at komme bedre igennem vintermånederne. Her truer øget coronasmitte og uvisheden omkring den nye variant Omikron at gøre dagligdagen endnu mere presset for sundhedspersonalet, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- De uger og måneder, vi ser frem til nu, kan vise sig at rumme den perfekte storm. Antallet af indlæggelser er allerede nu en belastning. Og de estimater, vi har, viser, at der er behov for rettidig omhu ved at lave denne aftale i december måned, siger Magnus Heunicke.

Pengene skal ifølge aftalen bidrage til at fastholde sundhedspersonale og styrke aktiviteten på landets sygehuse.

Mange sygeplejersker har formentlig håbet på et direkte lønløft fra Christiansborg. Men det er ikke målet med aftalen.

Her lægges der vægt på, at det er regionerne, i vores område Region Midtjylland og Region Syddanmark, der skal aftale fordelingen af pengene med alle de relevante fagorganisationer.

- Vi har tillid til, at regionerne vil være bedst til at stå for forhandlingerne, siger Nicolai Wammen.