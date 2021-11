Region afsætter et større millionbeløb til sygeplejerskerne

Og det er vigtigt, hvis sundhedsvæsnet skal hænge sammen fremadrettet, mener John Christiansen.

- Jeg tror ikke, det er forbigået nogen, at det kræver noget at beholde sygeplejersker. Det kræver i vores optik en bedre aflønning til alle, og det vil også give bedre arbejdsvilkår i sundhedsvæsnet. Derfor er vi også klar til at gå i dialog med vores arbejdsgiver, siger kredsformanden.

Adskillige millioner er nødvendige

Selvom beløbet på nuværende tidspunkt ikke er mere konkret end "et større millionbeløb", så kan sygeplejerskerne forvente at få et brugbart tilskud, forsikrer formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (A), om.

- Det vil på ingen måde give mening, hvis vi ikke finder et beløb, som kan gøre en reel forskel i den praktiske udførelse. Det må være det, der skal til, siger Poul-Erik Svendsen.

Ifølge John Christiansen skal regionen punge ud med "adskillige millioner kroner", hvis det skal lykkes at fastholde og rekruttere nye sygeplejersker til sygehusene.

- Så jeg ser frem til at se, hvad regionsrådet kommer til at beslutte, siger han.

Hvor mange penge, der er tale om, får sygeplejerskerne at vide den 8. december.