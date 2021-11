Sygeplejersker: - Tak for ingenting, Mette!

Og det gibbede i ham, da han så og hørte Mette Frederiksen opfordre sygeplejerskerne til levere en ekstra indsats i den kommende tid.

- Vi skal selvfølgelig nok optræde professionelt over for patienterne. Men statsministeren og de offentlige arbejdsgivere må tage fat i selve kernen - nemlig en højere løn til sygeplejerskerne. Mette Frederiksen og regionspolitikerne bliver nødt til at komme i en helt anderledes dialog med alle ansatte i sundhedsvæsenet, siger John Christiansen.