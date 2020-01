Ret til fuld tid for ansatte på regionens sygehuse

Plejepersonale på regionens sygehuse, og alle personalegrupper med patientkontakt i psykiatrien har nu fået ret til at få fuld tid. Og det ovenikøbet med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år. Det besluttede regionsrådet mandag.

Det sker for at løse problematikken med mangel på personale i sundhedssektoren.

- Det er ikke fordi, vi forventer at blive rendt over ende af ansatte, der vil på fuld tid. Men der mangler altså folk til de opgaver, siger Stephanie Lose, Regionsrådsformand (V) til TV SYD.

Sygeplejerskerne har selv undersøgt, hvor mange, der arbejder mindre, end de egentlig gerne ville, og det viser sig, at det gør omkring 10 procent.

- Vi arbejder på, at normen bliver fuldtidansættelse. Samtidig er det vigtigt for mig at sige, at initiativerne bliver sat i gang med respekt for, at medarbejdere på grund af forskellige livssituationer ønsker at være på deltid i en periode. Det skal der fortsat være mulighed for, siger Stephanie Lose.

Regionsrådsformanden understreger, at fuldtidsstrategien ikke gør det alene. Derfor har Regionsrådet afsat 45 millioner kroner til at gøre det mere attraktivt at arbejde i sundhedssektoren for eksempel ved at gøre noget godt for arbejdsmiljøet.