Kronprinsen var stolt over synet, der mødte ham i Sønderjylland

Her konstaterede han, at der var en del bakker i Aabenraa, og at han derfor var svært tilfreds med kun at skulle løbe den korte distance i byen.

- Der var kun middelstigninger.

Og så var kronprisen også begejstret for, at One Mile i Aabenraa i dagens anledning var omdannet til Music Mile:

- Det er dejligt med musik og dejligt at byen har fundet på det. Det kendetegner, at Aabenraa er medværtsby.

Overspringshandlinger før træning, kender de det?

- Man skal disciplinere sig selv, (når man skal træne red.).

Og så fortalte han lidt om glæden ved løb.

- Man er en gammel cirkushest som lugter savlsmuld. Det er den samme glæde, jeg har i dag sagde han.

- Træning kan få mig igennem dagen og jeg er godt tilfreds. Nu er vi one down - two to go, lød det før afgang til næste løb i Herning.

Kronprinsen skal løbe løbe fem kilometer i Herning klokken 13.45 og ti kilometer i København klokken 18.55.



Kronprisen transporteres til Herning i bil.