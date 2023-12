35-årig er ikke uddannet lærer, men skolen havde alligevel ro i maven, da de ansatte ham

Ifølge professoren kan det være svært at forske på området, fordi flere af de faktorer, der er vigtige hos en lærer, er personbårede. Han mener dog, at man trods den minimale forskel på karaktererne skal passe på med at nedtone vigtigheden af en læreruddannelse.

- Når skolelederen vælger bestemte lærere, som ikke er uddannede, men som de synes godt kan få det store ansvar, så er det fordi, de lærere kan noget andet, og det kan vi ikke nødvendigvis se i data. Det mudrer jo beregningerne, så det ser ud, som om det ikke betyder så meget, siger Nicolai Kristensen.

Investering for livet

Regeringen præsenterede i oktober et nyt folkeskoleudspil. Her åbner den for, at andre faggrupper skal have nemmere adgang til lærerværelserne. Det gør man ved at afskaffe det nuværende krav om, at 95 procent af undervisningstimerne skal varetages af en linjefagsuddannet lærer.