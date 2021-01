800 flyverdragter til pædagogerne i Sønderborg

- Nu kommer deeee.

Børnene på legepladsen i Børnehuset Himmelblå i Broager har opdaget, at de voksne venter på noget. De er ude, som de plejer at være, men i dag er det ekstra koldt.

- De er dejlige og de er varme. Det er rigtig godt på sådan en dag som i dag, hvor det er så bidende koldt, siger Tanja Andersen, der er pædagog i Børnehuset Himmelblå i Broager.

Hun taler om den mørkeblå kedeldragt, hun netop har taget på. Den er lige kommet med fragtfirmaet, og er én af de 800 voksenflyverdragter, Sønderborg Kommune deler ud.

I børnehuset har de altid været rigtig glade for udelivet, men siden corona trådte ind på scenen, er udelivet ikke længere et tilvalg. Det er blevet et vilkår, og de mange timer ude er hårdt ved tøjet.

- Vi slider et sæt fornuftigt udendørs tøj op på en enkelt sæson, og det er ikke helt billigt, hvis man vil have tøj, som man kan holde varmen i en hel dag. Så det er dejligt med bamsedragterne på flere måder, fortæller Tanja Andersen.

Arbejdstøj til mere end 800 personer

De nyindkøbte forede kedeldragter bliver fordelt til mere end 800 ansatte.

- Vi har simpelthen brug for, at medarbejderne er godt klædt på. Vi har valgt at købe dragter både til personalet i daginstitutionerne og til dagplejerne. De skal nemlig også være mere ude nu, end de har været tidligere, så derfor ender vi med at dele godt og vel 800 dragter ud, siger Connie Buch, der er chef for dagtilbud i Sønderborg Kommune.

Indkøb af harboørehabitter, bamsedragter eller voksenflyvedragter, som børnene i Børnehuset Himmelblå kalder dem, har egentlig været planlagt et stykke tid. For i forvejen var det besluttet i Sønderborg Kommune, at man ville øge antallet af udetimer

- Vi har lavet en helhedsplan, hvor vi har målt kvalitet i dagtilbuddene, og her taler det sit tydelige sprog, at udeliv er et godt liv. Så at få medarbejderne klædt på til udelivet tog vi en beslutning om på et dagtilbudsledermøde, fortæller Connie Buch.

Altid ude

Under bålhyttens tag er børnehavebørnene samlet. På risten over bålet står en gryde med flammer ulmende under. Det er Tanja Andersen, der er i gang med at tilberede en grydefuld popcorn. Hun lindrer lidt på låget, ud popper nogle popcorn og ungerne jubler. Hun sidder på knæ, direkte på jorden, den høje hals på den nye flyverdragt er lynet helt op

- Dragten kan bruges til at sikre, at vi har noget fornuftigt tøj, som vi ikke selv skal betale. Og den kan sikre, at vi kan være aktive sammen med børnene udendørs. For hvis vi voksne sidder og fryser, får vi ikke sat gang i nogle ordentlige aktiviteter sammen med børnene, siger Tanja Andersen.