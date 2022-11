Anklager kræver 13 års fængsel til afghansk tolk

Udgangspunktet for drab er 12 års fængsel, men anklageren ser flere skærpende omstændigheder, der kalder på en strengere straf.

- Den tiltalte dræbte sin kone, mens børnene var til stede i hjemmet. Han stikker hende 26 gange med en kniv, mens hun værger for sig, siger Rikke Spøhr Schmit.

- Du har dræbt mor

Den tidligere militærtolk har nægtet at have haft til hensigt at dræbe sin hustru gennem ti år.

Han har i retten forklaret, at han den pågældende aften var påvirket efter at have drukket en øl og en halv flaske whisky.

Hvad der præcist skete, husker han ikke.