Beboere på Als skal selv til lommerne efter bombesprængninger

Han forpagter jorden, der bliver brugt til landbrug. Og han er klar til at gå rettens vej, hvis det bliver nødvendigt. Uden drænanlægget kan området blive en sump.

- Jeg håber på at indgå et forlig, og at de accepterer min situation. Jeg mener, at de også har et ansvar, fordi drænanlægget blev ødelagt under sprængningerne, siger Jürgen Schleich.

Til trods for situationen er han glad for, at bomberne er blevet uskadeliggjort efter mange års søgen.